Жіночий футбол, Ліга націй, 3 тур дивізіону В

Група 3

Греція – Україна – 2:1

Голи: Марку, 36, Спірідоніду, 76 – Калініна, 3

Україна у попередніх турах проти Польщі та Сербії не набрала жодного очка, але Греція поступалася ще гірше. Історія очних протистоянь також була на боці "синьо-жовтих" – 4 перемоги в 4 матчах, останні 2 розгромні.

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Старт зустрічі виправдав прогнози. Вже на 3-й хвилині Калініна вискочила з-за спин захисниць і влучно пробила поміж ніг голкіперці. Підопічні Володимира Пятенка розслабились, за що поплатились до перерви. Штрафний з центра поля долетів до голови Марку, яка поцілила точно під стійку.

У другому таймі Україна затиснула суперниць на своїй половині, проте забити не вдавалось. Натомість Греція вийшла вперед ледь не за першої можливості. На 76-й хвилині господарки розірвали наш правий фланг, і Спірідоніду з кількох метрів розстріляла ворота. "Синьо-жовті" не змогли відігратись, хоча додали аж 10 хвилин.

1:2 – чудова серія зустрічей з Грецією зіпсована. Українкам навряд вдасться поборотись за підвищення, але 31 жовтня конче потрібно брати реванш, щоб мати шанси уникнути пониження в дивізіон С.

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