"Синьо-жовті" дістались до вирішальної стадії змагань на XXIV Дефлімпійських іграх.

XXIV Дефлімпійські ігри, 1/2 фіналу

Україна – Туреччина – 2:0

Голи: Мишенко,36, Ниїе Абдоуліе, 88

Збірна України прорвалась у півфінал Дефлімпійських ігор, обігравши Італію

Збірна України продовжує тріумфальну ходу на Дефлімпійських іграх-2021, які проходять у бразильському місті Кашіас-ду-Сул. За підсумками групового етапу наші співвітчизники посіли першу сходинку у своєму квінтеті, а потім у чвертьфіналі обіграли Італію (2:1).

Сьогодні, 12 травня, у півфінальному поєдинку "синьо-жовті" впевнено здолали Туреччину (2:0) і пробились у вирішальний раунд змагань. У фіналі, який пройде 15 травня, українці зустрінуться з переможцем матчу Франція – Німеччина.

Нагадаємо, у 2009-му футбольна збірна України стала чемпіоном Дефлімпіади, а у 2013 та 2017 роках вигравала срібні медалі.

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