Сборная Украины потеряла больше, чем Ракицкий, – скандальный российский тренер

Эпатажный российский тренер Игорь Гамула высказался об уходе Ярослава Ракицкого из сборной Украины в привычной для себя манере.

"Невызов Ракицкого в сборную Украины – однозначно политическое решение. Ярослав мог бы принести много пользы сборной Украины и всему украинскому футболу. Ситуация заставила принять его такое решение. Никто его осуждать не будет, это его личное решение. Я думаю, что сборная Украины потеряла больше, чем сам Ракицкий.

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Конечно, все еще может произойти, Ракицкий может вернуться. Может завтра в стране изменится ситуация, не может же что-то постоянно быть одинаковым. Хотелось бы, чтобы Ракицкий вернулся, потому что он очень хороший футболист. Он по-спортивному зол, отдает на поле все силы, мог бы помочь сборной, даже уже гарантировала себе выход на Евро-2020", – отметил Гамула в комментарии Спорт день за днем.

Добавим, что Игорь Гамула тренировал Закарпатье с 2009 по 2011 годы.

Напомним, Ракицкий утром 6 ноября объявил о завершении карьеры в составе сборной Украины. Ярослав выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенит. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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