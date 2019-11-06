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Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"

10:20 333 Читати українською
Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины: "Большой футбол стал большой политикой"
Ярослав Ракицкий / фото: ФК Зенит

Защитник Зенита Ярослав Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.

"Поздравляю сборную Украины с выходом на Евро-2020, желаю успехов. Ребята вы молодцы, игра классная! 10 лет назад дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду в течение всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?

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Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.
Спасибо всем кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда сражался на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" – отметил Ракицкий в своем Instagram.

Напомним, Ракицкий выступал за Шахтер с 2009 по 2019 годы, пока не перешел в российский Зенита. С тех пор защитника не вызывают в сборную Украины, за которую он сыграл 54 матча и отметился 4 забитыми голами.

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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!

Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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Главное Сборная Украины Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Украина Украина
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