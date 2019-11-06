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Збірна України втратила більше, ніж Ракицький, – скандальний російський тренер

15:46 3019 Читать на русском
Збірна України втратила більше, ніж Ракицький, – скандальний російський тренер
Ярослав Ракицький / УАФ

Епатажний російський тренер Ігор Гамула висловився щодо відходу Ярослава Ракицького зі збірної України у звичній для себе манері.

"Невиклик Ракицького до збірної України – однозначно політичне рішення. Ярослав міг би принести багато користі збірній України і всьому українського футболу. Ситуація змусила прийняти його таке рішення. Ніхто його засуджувати не буде, це його особисте рішення. Я думаю, що збірна України втратила більше, ніж сам Ракицький.

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Звичайно, все ще може статись, Ракицький може повернутися. Може завтра в країні зміниться ситуація, не може же щось постійно бути однаковим. Хотілося б, щоб Ракицький повернувся, тому що він дуже хороший футболіст. Він по-спортивному злий, віддає на полі всі сили, міг би допомогти збірній, яка навіть вже гарантувала собі вихід на Євро-2020", – зазначив Гамула в коментарі Спорт день за днем.

Додамо, що Ігор Гамула тренував Закарпаття з 2009 по 2011 роки.

Нагадаємо, Ракицький вранці 6 листопада оголосив про завершення кар'єри у складі збірної України. Ярослав виступав за Шахтар з 2009 по 2019 роки, поки не перейшов до російського Зеніта. З того часу захисника не викликають до складу збірної України, за яку він зіграв 54 матчі та відзначився 4 забитими голами.

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Теги
Українці за кордоном Україна Україна Збірна України Ігор Гамула Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
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