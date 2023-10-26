Украина камня на камне не оставила от Алжира в стартовом поединке чемпионата мира по мини-футболу. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира по мини-футболу, 1-й тур

Украина – Алжир – 9:1

Сборная Украины сверхуспешно стартовала на Мундиале по мини-футболу, уничтожив Алжир. Хотя начало игры было за африканцами – Хосин Амин Идриси открыл счет во встрече. Впрочем, Бровко уже через минуту выровнял положение.

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На 29-й минуте Украина вышла вперед, а Рамзи Буракба автоголом увеличил преимущество украинцев. На 39-й минуте случился еще один автогол алжирцев, на этот раз в собственных воротах отличился Реджеми. А Кострома довольно быстро сделал счет 5:1. До конца поединка гол Вовченко и хет-трик Слинкина (экс-игрока Черноморца, которого в свое время выгнали из клуба Победа из-за регулярных пьяных загулов) установили окончательный счет во встрече.

Добавим, что в группе C с Украиной оказались Алжир, Таиланд и Чехия. Уже 28 октября состоится матч против Таиланда (начало в 09:15), а 30-го – с Чехией (начало в 20:00).

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