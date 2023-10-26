Україна каменя на камені не залишила від Алжиру в стартовому поєдинку чемпіонату світу з міні-футболу. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу з міні-футболу, 1-й тур

Україна – Алжир – 9:1

Збірна України надуспішно стартувала на Мундіалі з міні-футболу, знищивши Алжир. Хоча початок гри був за африканцями – Хосін Амін Ідрісі відкрив рахунок у зустрічі. Втім, Бровко вже через хвилину вирівняв становище.

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На 29-й хвилині Україна вийшла вперед, а Рамзі Буракба автоголом збільшив перевагу українців. На 39-й хвилині стався ще один автогол алжирців, цього разу у власних воротах відзначився Реджемі. А Кострома досить швидко зробив рахунок 5:1. До кінця поєдинку гол Вовченка та хет-трик Слінкіна (екс-гравця Чорноморця, якого свого часу вигнали з клубу Перемога через регулярні п'яні загули) встановили остаточний рахунок у зустрічі.

Додамо, що у групі C з Україною опинились Алжир, Таїланд та Чехія. Вже 28 жовтня відбудеться матч проти Таїланду (початок о 09:15), а 30-го – з Чехією (початок о 20:00).

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