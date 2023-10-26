"Сине-желтые" в обновленном рейтинге ФИФА поднялись на две ступеньки – с 24-й на 22-ю.

УЕФА не хочет видеть сборную Украины на Евро-2024: "Италия слишком важна, она должна победить"

В октябре сборная Украины одержала победу над Северной Македонией и Мальтой в рамках отбора Евро-2024. Это позволило набрать 10,91 балла в рейтинг, оказавшись между Ираном и Швецией. Следующий цикл для команды Реброва будет в ноябре, когда придется провести товарищескую игру и встретиться с Италией в битве за выход на чемпионат Европы.

Лучшими сборными по рейтингу ФИФА остаются Аргентина, Франция и Бразилия. В топ-10 есть несколько изменений – Португалия и Испания спрогрессировали благодаря провалу Хорватии (с 6-го на 10-е место).

"Нравицця, як воно горить": хто у Реброва полтавський палій, Мальта знову на підйомі, кому вийти з групи, а кому із СІЗО