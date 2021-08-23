Бывший защитник Черноморца, Десны и других клубов Андрей Слинкин вряд ли сможет избавиться от позорной репутации.

Недавно Перемога отчислила 30-летнего игрока за постоянные нарушения режима и пьяные загулы. Слинкин попытался обвинить клуб во лжи, однако нашлись дополнительные доказательства.

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Перемога опубликовала древнее видео, которое показывает защитника не в лучшем виде. Слинкин в который раз пропустил тренировку, а в его квартире были кучи бутылок из-под алкоголя.

Интересно, что недавно горе-гуляка даже умудрился подписать контракт с Горняк-Спорт, но через несколько дней его отчислили и оттуда.

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