Мудрик ще не знає, що стане "Левом матчу" / Фото УАФ

У червні аналогічному експертному розбору польотів ми дали заголовок "Мальтійський футбол на підйомі". Тоді команда Реброва заледве дотиснула аутсайдера завдяки голу Циганкова з пенальті.

І ось – ефект дежавю. Особливо у першому таймі, коли неоковирна гра нашого захисту та голкіпера дозволили Мальті навіть повести в рахунку. Та й загалом господарі справляли враження цілком рівного суперника.

Мальта – Україна – 1:3 – відео голів і огляд матчу

Добре, що все закінчилося для України такою важливою перемогою. А вишуканий дебютний гол Мудрика за національну команду облетить усі серйозні спортивні ЗМІ планети.

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При рахунку 1:0 на користь Мальти коментатор Вадим Скічко був одним із небагатьох, хто не втрачав самоконтролю. Він знав про нашого суперника дещо більше.

Його колега Ігор Бойко (телеграм-канал "Противний голос") звернув увагу на стартовий склад "синьо-жовтих", а також філософськи підсумував перший тайм.

Наш Михайло Юхименко повторює прописну істину.

Видихнули лише після голассо від Мудрика. Екс-журналіст Футбол 24 Павло Чубка радіє більше, ніж за себе.

Архіваріус Артур Валерко також відзначає дебютний автограф українського вінгера, а також наводить ще один цікавий статистичний факт.

У паралельному поєдинку наші стратегічні партнери впевнено побили Скуадру Адзурру, а пан Валерко влучно описав задоволення від цієї звістки.

Сергій Тищенко вважає, що у фінальній дуелі проти Італії шанси є.

Артем Франков уже прораховує варіанти.

А фарт нашого коментатора триває! Вимагаємо Роберто Моралеса ще й на матч 20 листопада.

Якийсь занадто мажорний огляд вийшов, чи не так? Хоча покритикувати збірну є за що. Цю місію бере на себе Михайло Смоловий, тактичний гік, експерт проекту "ТаТоТаке".

Україна здолала Мальту, повернувшись на другу позицію в групі – доля прямої путівки на Євро визначиться у грі з Італією