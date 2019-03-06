Сборная Украины перед матчем против Португалии проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский

18 марта национальная команда начнет свой первый сбор в 2019 году.

18 марта в 17:15 на НСК Олимпийский состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. После этого, в 18:00, начнется открытая тренировка национальной команды.

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Через 2 дня сборная Украины вылетит в Лиссабон, где ее ждет первый матч квалификации на Евро-2020 против Португалии. 23 марта сборники отправятся из Португалии в Люксембург на второй матч квалификации.

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К слову, первый поединок против Португалии состоится 22 марта в 21:45, игра против Люксембурга запланирована на то же время 25 марта.