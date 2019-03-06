Збірна України перед матчем з Португалією проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський

18 березня національна команда розпочне свій перший збір у 2019 році.

18 березня о 17:15 на НСК Олімпійський відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Після цього, о 18:00, розпочнеться відкрите тренування національної команди.

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Через 2 дні збірна України вилетить до Лісабону, де на неї чекатиме перший матч кваліфікації на Євро-2020 проти Португалії. 23 березня збірники вирушать з Португалії у Люксембург на другий матч кваліфікації.

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До слова, перший поєдинок проти Португалії відбудеться 22 березня о 21:45, гра проти Люксембургу запланована на той же час 25 березня.