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ФФУ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2019 году

15:56 112 Читати українською
ФФУ опубликовала календарь матчей сборной Украины в 2019 году
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / ФФУ

ФФУ опубликовала полное расписание матчей сборной Украины в 2019 году.

ФФУ в своем Facebook опубликовала полное расписание матчей сборной Украины в этом календарном году.

Шевченко: В Украине национальная сборная более популярна, чем любой клуб – это мотивирует нас

22 марта: Португалия – Украина 21:45

25 марта: Люксембург – Украина 21:45

7 июня: Украина – Сербия 21:45

10 июня: Украина – Люксембург 21:45

7 сентября: Литва – Украина 19:00

10 сентября: товарищеский матч, соперник уточняется

11 октября: Украина – Литва 21:45

14 октября: Украина – Португалия 21:45

14 ноября: Украина – Эстония

17 ноября: Сербия – Украина 16:00

Теги
Евро-2020 Сборная Украины Украина Украина ФФУ
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