Золотий кубок КОНКАКАФ, фінал

США – Мексика – 1:0

Гол: Робінсон, 117

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Континентальні гранди не змогли виявити переможця в основний час. Поєдинок упевнено йшов до післяматчевої серії пенальті, але на 117-й хвилині американцям вдалося забити вирішальний м'яч. Це Акоста класно навісив зі штрафного від лівого краю, а Майлз Робінсон головою ефектно вгатив м'яч у сітку воріт збірної Мексики.

До слова, для США цей трофей став 7-м в історії змагань. Натомість мексиканці залишаються рекордсменом турніру – 11 титулів.

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