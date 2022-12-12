Сборная Германии запланировала 10 товарищеских матчей на 2023 год
Сборная Германии как страна-хозяйка Евро-2024 автоматически квалифицировалась на турнир, а также не сумела попасть в плей-офф Лиги наций. Таким образом, до лета 2024 года "манншафт" сыграет только контрольные матчи.
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Как информирует Kicker, на 2023 год сборная Германии запланировала 10 товарищеских встреч. Соперники будут объявлены позже.
Следующим официальным матчем с участием Бундестим станет матч-открытие Евро-2024, который состоится 14 июня 2024 года в Мюнхене.
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