Соперники будут объявлены позже.

Сборная Германии как страна-хозяйка Евро-2024 автоматически квалифицировалась на турнир, а также не сумела попасть в плей-офф Лиги наций. Таким образом, до лета 2024 года "манншафт" сыграет только контрольные матчи.

Сборная Германии отказалась участвовать в отборе к Евро-2024

Как информирует Kicker, на 2023 год сборная Германии запланировала 10 товарищеских встреч. Соперники будут объявлены позже.

Следующим официальным матчем с участием Бундестим станет матч-открытие Евро-2024, который состоится 14 июня 2024 года в Мюнхене.

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