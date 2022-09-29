Сборная Германии получила от УЕФА предложение сыграть в одной из отборочных групп к Евро-2024. Однако, как информирует Sky Sport, немцы ответили отказом на подобное предложение, даже если в случае неудачи их путёвка на турнир сохранялась бы.

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Напомним, что именно Германия является страной-организатором Евро-2024.

Ранее в истории футбола уже случалась подобная ситуация. Сборная Франции в качестве организатора турнира участвовала в отборе к Евро-2016.

"Мы уже квалифицировались на Евро в качестве принимающей стороны. Это дает нам больше гибкости при планировании следующего года", – отметил директор национальной команды Оливер Бирхофф.

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