Сборная Германии отказалась участвовать в отборе к Евро-2024
Вместо этого команда Ханси Флика проведёт ряд товарищеских встреч.
Сборная Германии получила от УЕФА предложение сыграть в одной из отборочных групп к Евро-2024. Однако, как информирует Sky Sport, немцы ответили отказом на подобное предложение, даже если в случае неудачи их путёвка на турнир сохранялась бы.
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Напомним, что именно Германия является страной-организатором Евро-2024.
Ранее в истории футбола уже случалась подобная ситуация. Сборная Франции в качестве организатора турнира участвовала в отборе к Евро-2016.
"Мы уже квалифицировались на Евро в качестве принимающей стороны. Это дает нам больше гибкости при планировании следующего года", – отметил директор национальной команды Оливер Бирхофф.
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