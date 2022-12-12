Суперників буде оголошено пізніше.

Збірна Німеччини як країна-господарка Євро-2024 автоматично кваліфікувалася на турнір, а також не зуміла потрапити до плей-офф Ліги націй. Таким чином, до літа 2024 року "манншафт" зіграє лише контрольні матчі.

Збірна Німеччини відмовилась брати участь у відборі до Євро-2024

Як інформує Kicker, на 2023 збірна Німеччини запланувала 10 товариських зустрічей. Суперників буде оголошено пізніше.

Наступним офіційним матчем за участю Бундестім стане матч-відкриття Євро-2024, який відбудеться 14 червня 2024 року у Мюнхені.

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