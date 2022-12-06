Срок контракта Оливера Бирхоффа с Немецким футбольным союзом действовал до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Об этом информирует официальный сайт DFB.

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Бирхофф курировал все сборные Германии и футбольные академии своей страны. Также он отвечал за внешние вопросы и проблемы, касавшиеся сборной Германии. В частности, именно за ним было окончательное решение по поводу демонстрации протеста игроками сборной Германии в отношении политики УЕФА, который запретил футболистам использовать капитанскую повязку в цветах радуги.

Согласно Kicker, болельщики также обвиняют Бирхоффа в ошибочном выборе места дислокации сборной Германии в Катаре.

Несколько дней назад Kicker провёл среди болельщиков опрос на тему, кто виноват в неудачах "манншафт" на ЧМ-2022. Более 90% пользователей проголосовали за Бирхоффа. Немецкий Sky Sport отмечал, что после вылета немецкой сборной с ЧМ-2022 Бирхофф будет лишён ряда полномочий; предполагалось, что Оливер сосредоточит своё внимание на академиях и молодёжных сборных Германии.

Однако DFB решил, что сторонам лучше расторгнуть контракт. Оливер Бирхофф согласился с этим решением.

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