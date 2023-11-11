В заявку Лионеля Скалони попали 28 игроков, среди которых четверо вратарей.

Экс-звездочка Барселоны променял сборную Испании на сенсацию ЧМ-2022

Есть два неожиданных дебютанта. Первый – 24-летний левый защитник Франциско Ортега, представляющий Олимпиакос. История второго новичка "альбиселесте" несколько интереснее. 26-летний правый защитник Пабло Маффео родился в Испании, цвет которой защищал на юношеском и молодежном уровне. Впрочем, национальная сборная Аргентины оказалась проворнее "Фурии" и раньше "завербовала" латераля Мальорки.

Напомним, команда Скалони возглавляет южноамериканский отбор ЧМ-2026, имея максимальные 12 очков после 4 туров. Впереди тяжелые испытания – домашний матч против Уругвая (16 ноября) и выезд к Бразилии (21-го).

Сборная Украины объявила заявку на решающую битву с Италией за путевку на Евро-2024 – есть 2 дебютанта