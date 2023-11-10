Вингер Вильярреала принял вызов в олимпийскую сборную Марокко.

Испания обнародовала заявку на матчи отбора на Евро-2024 – партнер Довбика и Цыганкова дебютирует за национальную сборную

На юношеском и молодежном уровне Акомач защищал цвета Испании, где он родился. Впрочем, дальше 19-летний форвард решил выступать за родину своих предков – Марокко. Это было неприятным сюрпризом для главного тренера испанской молодежки Санти Дении, который рассчитывал вызвать игрока на матчи отбора Евро-2025.

Добавим, что Акомач дебютировал за Барселону в 17 лет, но прошлым летом свободным агентом присоединился к Вильярреалу. В нынешнем сезоне вингер провел 10 матчей и отличился 3 ассистами за "Желтую субмарину".

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