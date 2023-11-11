До заявки Ліонеля Скалоні потрапили 28 гравців, серед яких четверо воротарів.

Екс-зірочка Барселони проміняв збірну Іспанії на сенсацію ЧС-2022

Є два несподівані дебютанти. Перший – 24-річний лівий захисник Франциско Ортега, який представляє Олімпіакос. Історія другого новачка "альбіселесте" дещо цікавіша. 26-річний правий захисник Пабло Маффео народився в Іспанії, кольори якої захищав на юнацькому та молодіжному рівні. Втім, національна збірна Аргентини виявилася спритнішою за "Фурію" і раніше "завербувала" латераля Мальорки.

Нагадаємо, команда Скалоні очолює південноамериканський відбір ЧС-2026, маючи максимальні 12 очок після 4 турів. Попереду надважкі випробування – домашній матч проти Уругваю (16 листопада) і виїзд до Бразилії (21-го).

Збірна України оголосила заявку на вирішальну битву з Італією за путівку на Євро-2024 – є 2 дебютанти