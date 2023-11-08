Наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которые будут готовиться к важнейшему противостоянию с Италией.

В расположение сборной Украины получили вызов 26 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. Дебютные вызовы в ряды "сине-желтых" получили Максим Таловеров и Владислав Дубинчак.

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Голкиперы: Бущан, Трубин, Ризнык.

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Таловеров, Сваток.

Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихалёнок.

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан.

Резервный список: Попов, Буяльский, Ванат, Русин.

Напомним, что Украина 20 ноября сойдется с Италией в битве за вторую прямую путевку на Евро-2024. Перед этим, 16 ноября, подопечные Реброва будут вынуждены провести спарринг с польской Лехией.