Сборная Украины объявила заявку на решающую битву с Италией за путевку на Евро-2024 – есть 2 дебютанта
Наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с игроками, которые будут готовиться к важнейшему противостоянию с Италией.
В расположение сборной Украины получили вызов 26 футболистов, сообщает официальный сайт УАФ. Дебютные вызовы в ряды "сине-желтых" получили Максим Таловеров и Владислав Дубинчак.
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Голкиперы: Бущан, Трубин, Ризнык.
Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Таловеров, Сваток.
Полузащитники: Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихалёнок.
Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан.
Резервный список: Попов, Буяльский, Ванат, Русин.
Напомним, что Украина 20 ноября сойдется с Италией в битве за вторую прямую путевку на Евро-2024. Перед этим, 16 ноября, подопечные Реброва будут вынуждены провести спарринг с польской Лехией.