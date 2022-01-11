Домашний поединок Саутгемптона против Брентфорда имел важное значение, ведь эти команды впервые встречались в рамках АПЛ. Для "пчел" этот факт не предвещал ничего хорошего – "святые" выиграли 7 из 8 подобных матчей, проиграв только Борнмуту в 2015 году. Правда, последняя игра между ними (в Кубке лиги в сезоне-2020/21) завершилась победой брентфордцев.

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Что-то мистическое в статистике Саутгемптона есть, ведь хозяева открыли счет уже на 5-й минуте в результате подачи с углового – ее замкнул Беднарек. Это уже 4-й случай в текущем чемпионате, когда подопечные Ральфа Хазенхюттля забивали в первые 5 минут (никто столько ранних голов еще не забивал). Брентфорд, однако, не сдался, восстановив статус-кво на 23-й минуте – Мбеумо прорвался правым флангом и выполнил кросс в центр штрафной, а Янельт ударом с левой отправил мяч в ворота. 1:1!

После этого "пчелы" провели еще несколько моментов, которые не удалось реализовать. Саутгемптон наказал за расточительность на 37-й минуте с очередного углового: Уорд-Проуз подал за пределы штрафной, Диалло с лету выстрелил в правый угол, а мяч рикошетом от стойки и руки голкипера залетел в сетку – АПЛ записала гол именно на вратаря.. 2:1! С этим счетом команды отправились отдыхать.

Во втором тайме "святые" снова провели быстрый гол. Уже через три минуты после возобновления игры Ромеу вывел Брою лицом к лицу с Фернандесом – Армандо уверенно переиграл последнего. 3:1! Это уже 5-й гол Брои в чемпионате. Он стал самым молодым футболистом в истории (20 лет и 123 дня), которому удалось провести 5+ голов в АПЛ.

"Пчелы" не сдавались, однако после третьего пропущенного гола комбинационная игра гостей расстроилась. Брентфорд мало что мог предложить у чужих ворот, а на 71-й минуте команда еще и проглотила четвертый мяч – это Адамс успешно завершил контратаку с выходом один на один. 4:1! Все вопросы о победителе были сняты. Этот гол стал последним во встрече.

Таким образом Саутгемптон набрал 24 очка и поднялся на одиннадцатую позицию в турнирной таблице АПЛ. Брентфорд, имея всего 23 зачетных балла, опустился на тринадцатое место.

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