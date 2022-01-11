Домашній поєдинок Саутгемптона проти Брентфорда мав важливе значення, адже ці команди вперше зустрічались в рамках АПЛ. Для "бджіл" цей факт не віщував нічого хорошого – "святі" виграли 7 із 8 подібних матчів, програвши лишень Борнмуту в 2015 році. Щоправда, остання гра між ними (в Кубку ліги в сезоні 2020/21) завершилась перемогою брентфордців.

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Щось містичне у статистиці Саутгемптона є, адже господарі відкрили рахунок вже на 5-й хвилині внаслідок подачі з кутового – її замкнув Беднарек. Це вже 4-й випадок у поточному чемпіонаті, коли підопічні Ральфа Хазенхюттля забивали у перші 5 хвилин (ніхто стільки ранніх голів ще не забивав). Брентфорд, однак, не здався, відновивши статус-кво на 23-й хвилині – Мбеумо прорвався правим флангом і виконав крос у центр штрафного, а Янельт ударом з лівої відправив м'яч у ворота. 1:1!

Після цього "бджоли" провели ще кілька моментів, які не вдалося реалізувати. Саутгемптон покарав за марнотратство на 37-й хвилині з чергового кутового: Ворд-Проуз подав за межі карного майданчика, Діалло з лету вистрілив у правий кут, а м'яч рикошетом від стійки та руки голкіпера залетів у сітку – АПЛ записала гол саме на воротаря. 2:1! З цим рахунком команди й відправились відпочивати.

У другому таймі "святі" знову провели швидкий гол. Вже за три хвилини після відновлення гри Ромеу вивів Брою віч-на-віч з Фернандесом – Армандо впевнено переграв останнього. 3:1! Це вже 5-й гол Брої в чемпіонаті. Він став наймолодшим футболістом в історії (20 років і 123 дні), якому вдалося провести 5+ голів у АПЛ.

"Бджоли" не здавалися, однак після третього пропущеного голу комбінаційна гра гостей розлагодилася. Брентфорд мало що міг запропонувати біля чужих воріт, а на 70-й хвилині команда ще й ковтнула четвертий м'яч – це Адамс успішно завершив контратаку з виходом сам на сам. 4:1! Всі питання щодо переможця були зняті. Цей гол став останнім у зустрічі.

Таким чином, Саутгемптон набрав 24 очки й піднявся на одинадцяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Брентфорд, маючи лишень 23 залікових бали, опустився на тринадцяту сходинку.

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