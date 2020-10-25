Саутгемптон уверенно победил Эвертон благодаря двум ассистам Ингза – "ириски" потерпели первое поражение в сезоне
Поединок 6-го тура АПЛ между Саутгемптоном и Эвертоном завершился громким фиаско подопечных Карло Анчелотти.
Чемпионат Англии 2020/21, 6-й тур
Саутгемптон – Эвертон – 2:0
Голы: Уорд-Проуз, 27 Адамс, 35
Удаление: Динь, 72
Вулверхэмптон – Ньюкасл – начало в 18:30
Арсенал – Лестер – начало в 21:15
Эвертон после ничьи в дерби в предыдущем туре выскочил на первое место в турнирной таблице и явно собирался там держаться, однако Саутгемптон в родных стенах победил "ирисок" в пяти из семи последних матчей. Восьмой также начался для мерсисайдцев катастрофически: на 27-й минуте Уорд-Проуз с правого края штрафной расстрелял ближний угол, а на 35-й Адамс повторил то же самое – 2:0. В обоих случаях ассистировал Ингз, впервые в поединке АПЛ отдавший две голевые передачи.
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Это было очень серьёзно. Эвертон никогда не побеждал в матчах АПЛ после разрыва в два гола после первого тайма. На 72-й же минуте "ириски" ещё и в меньшинстве остались – красную карточку получил Динь. Это первый с 2011 года случай, когда игроков Эвертона удаляют в двух матчах подряд. В конце концов, хотя бы ещё один гол болельщики так и не увидели. Эвертон потерпел первое поражение в сезоне.
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