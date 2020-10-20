Наставник киевлян накануне противостояния с Ювентусом в Лиге чемпионов назвал самых перспективных футболистов в своей команде.

"Владислав Супряга может стать отличным форвардом. Ему нужно просто набраться опыта. Но он не единственный талант Динамо. В защите я использую Забарного 2002 года рождения. Слева – Миколенко, 1999-го. Они оба – очень хороши.

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А 23-летний Цыганков для меня является главным украинским талантом. У него были определенные проблемы со здоровьем, но он преодолел их. Анчелотти уже спрашивал меня о нем для Эвертона", – рассказал Луческу Gazzetta dello Sport.

Заметим, что в летнее трансферное окно Супрягой активно интересовалась итальянская Болонья, однако чемпион мира U-19 остался в Киеве.

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