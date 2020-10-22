Команда Скрипника против недавнего лидера АПЛ, сенсационных "лис" Роджерса. Матч, как и онлайн-трансляция Лестер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Луганский клуб не проигрывал 4 матча подряд, но и выиграл за данный месяц только раз. Команда Роджерса несколько забуксовала в Англии (3 поражения за 4 последних поединка). Интересно, что Заря номинально даже опытнее в еврокубках. Для бронзового призера чемпионата Украины это 8 старт (12 побед в целом), а для соперника – 5 (7 побед).

Лестер – Заря: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Хозяева остались без главного бомбардира Варди, который в последнее время испытывал проблемы с икроножной мышцей. Украинцы начали очень уверенно. Единственный удар в первые минут 15 выполнил Юрченко. После паса Кочергина Владлен достаточно неплохо пробил метров с 25, посчитаем за пристрелку. Лестер никак не мог подобраться на ударную позицию, но 2 полумомента создал. Ихеаначо разыграл стеночку с Барнсом, однако прострелил в руки голкиперу. Далее Шевченко простенький пас с фланга едва не перевел в собственные ворота, и Заря снова взорвалась на краях.

Лестер – Заря – видео голов

Сначала Кочергин красиво пяткой вывел Хомченовского слева – "лисы" отбились. Почти сразу Лунев продрался по правому флангу и отдал между ног соперника на Кабаева – как можно было с нескольких метров пробить в Шмейхеля?! Мэддисон перебросил кипера гостей после паса за спины, но там Вернидуб успел поймать десятку Лестера в офсайдную ловушку. По состоянию на 28 минуту Заря полностью захватила инциативу (57% владения), однако единственный настоящий момент не реализовала, а все остальные это традиционные дальние удары.

И здесь команда Роджерса показала, что для победы можно ничего не делать – просто отдать мяч сопернику. Хомченовский, которого почему-то весь матч тянет развернуться назад, в простой ситуации подарил круглого, обрезав весь свой фланг. Удар Барнса в стойку получил курьезное продолжение – 5 игроков Зари вместе с голкипером, словно зачарованные, смотрели, как Ихеаначо (лежа!) проталкивает на партнера, а Мэддисон легонько расстрелял пустые ворота. Барнс просто разрывает Фаворова с Вернидубом. Очередной рывок в штрафную, удар – Шевченко на месте.

В этом моменте вся Заря. Неплохой высокий прессинг заставляет капитана Лестера ошибиться. Однако на подборе Иванисеня и вместо того, чтобы отыграть на свободных партнеров или попасть в пустые ворота, неуклюже пробил куда-то в далекую сторону от правой стойки. Острый навес с правого фланга – Луневу не хватает сантиметра роста. Вернидуб самоотверженно заблокировал удар Прата с 10 метров, но затем Ихеаначо выкатил на Барнса, Шевченко целую вечность не решался подойти к вингеру, и второй легкий, даже издевательский гол в раздевалку фактически завершает матч.