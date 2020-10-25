Чемпіонат Англії 2020/21, 6-й тур

Саутгемптон – Евертон – 2:0

Голи: Ворд-Проуз, 27, Адамс, 35

Вилучення: Дінь, 72

Вулверхемптон – Ньюкасл – початок о 18:30

Арсенал – Лестер – початок о 21:15

Евертон після нічиї у дербі в попередньому турі вискочив на перше місце в турнірній таблиці та явно збирався там триматись, однак Саутгемптон у рідних стінах переміг "ірисок" у п'яти з семи останніх матчів. Восьмий також почався для мерсисайдців катастрофічно: на 27-й хвилині Ворд Проуз з правого краю штрафного розстріляв ближній кут, а на 35-й Адамс повторив те ж саме – 2:0. В обох випадках асистував Інгз, який вперше в поєдинках АПЛ віддав дві гольові передачі.

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Це було дуже серйозно. Евертон ніколи не перемагав у матчах АПЛ після розриву в два голи після першого тайму. На 72-й же хвилині "іриски" ще й в меншості залишились – червону картку отримав Дінь. Це перший з 2011 року випадок, коли гравців Евертона вилучають у двох матчах поспіль. Зрештою, бодай ще один гол вболівальники так і не побачили. Евертон зазнав першої поразки в сезоні.

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