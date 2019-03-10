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Сауль рассказал о пенальти, который парировал Лунин

09:53 268 Читати українською
Сауль рассказал о пенальти, который парировал Лунин
Сауль Ньигес / Соцсети

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес прокомментировал победный матч против Леганеса и рассказал о пенальти, который отразил Лунин.

46’ Сауль Ньигес
 

"Это важная победа для нас. Было непросто, поскольку у нас было не так уж и много моментов сегодня. Я стараюсь помочь команде, я могу играть на многих позициях, и я всегда стараюсь делать все возможное для нашей победы.

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Пенальти? Я вижу, что Лунин догадывается, в какую сторону я буду пробивать и мои шансы забить уменьшаются. К счастью, мне удалось быть первым на добивании и забить гол", – цитирует Сауля AS.

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Напомним, Лунин в матче против Атлетико совершил несколько эффектных сейвов и отбил пенальти от Сауля, правда хавбек был первым на добивании и сделал счет 1:0, именно так и завершился поединок.

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Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Атлетико - Леганес Сауль Ньигес Сауль Ньигес Атлетико Атлетико
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