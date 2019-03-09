Атлетико – Леганес: Лунин стал лучшим в составе своей команды по версии WhoScored

Вратарь Андрей Лунин стал лучшим в составе Леганеса в матче 27-го тура Примеры против мадридского Атлетико (0:1).

Украинский голкипер получил оценку 7,5 по версии портала WhoScored. Это лучший результат среди всех игроков Леганеса и второй в матче в целом. Лучший балл только у Родриго из Атлетико – 7.7.

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Заметим, что в отчетном поединке Лунин сделал 3 сейва, а на 50-й минуте отразил пенальти в исполнении Сауля.

Защитник Леганес Василий Кравец получил за матч оценку 6.5. Украинец совершил одну успешную попытку обыграть соперника и записал в свой актив один отбор. Также Кравец сделал 44 передачи с точностью 85%.

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