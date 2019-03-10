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Сауль розповів про пенальті, який парирував Лунін

09:53 1216 Читать на русском
Сауль розповів про пенальті, який парирував Лунін
Сауль Ньїгес / Соцмережі

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес прокоментував переможний матч проти Леганеса та розповів про пенальті, який відбив Лунін.

46’ Сауль Ньїгес
 

"Це важлива перемога для нас. Було непросто, оскільки у нас було не так вже й багато моментів сьогодні. Я намагаюся допомогти команді, я можу грати на багатьох позиціях, і я завжди намагаюся робити все можливе для нашої перемоги.

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Пенальті? Я бачу, що Лунін здогадується, у яку сторону я буду пробивати і мої шанси забити зменшуються. На щастя, мені вдалось бути першим на добиванні та забити гол", – цитує Сауля AS.

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Нагадаємо, Лунін у матчі проти Атлетіко здійснив кілька ефектних сейвів та відбив пенальті від Сауля, щоправда хавбек був першим на добиванні та зробив рахунок 1:0, саме так і завершився поєдинок.

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Атлетіко - Леганес Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес Атлетіко Атлетіко
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