Сауль розповів про пенальті, який парирував Лунін

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес прокоментував переможний матч проти Леганеса та розповів про пенальті, який відбив Лунін.

"Це важлива перемога для нас. Було непросто, оскільки у нас було не так вже й багато моментів сьогодні. Я намагаюся допомогти команді, я можу грати на багатьох позиціях, і я завжди намагаюся робити все можливе для нашої перемоги.

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Пенальті? Я бачу, що Лунін здогадується, у яку сторону я буду пробивати і мої шанси забити зменшуються. На щастя, мені вдалось бути першим на добиванні та забити гол", – цитує Сауля AS.

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Нагадаємо, Лунін у матчі проти Атлетіко здійснив кілька ефектних сейвів та відбив пенальті від Сауля, щоправда хавбек був першим на добиванні та зробив рахунок 1:0, саме так і завершився поєдинок.

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