Атлетико минимально обыграл Леганес – Лунин отразил пенальти и совершил сейв матча

Атлетико победил Леганес в матче 27 тура Ла Лиги со счетом 1:0. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Атлетико – Леганес стартовали в 17:15 по киевскому времени. В стартовом составе "пепинерос" появились сразу два украинца – Андрей Лунин и Василий Кравец. Первый подменял дисквалифицированного "Пичу" Куэльяра, а второй заслужил доверие со стороны тренера после роскошной игры против Леванте.

Атлетико – Леганес: онлайн-трансляция матча – как это было

Команда Симеоне на правах хозяина с первых минут завладела инициативой и создала несколько опасных моментов у ворот Лунина. На 7-й минуте Корреа нашел свободного Гризманна в штрафной гостей, а француз с нерабочей правой выстрелил над перекладиной. А уже на 15-й минуте украинский кипер впервые вступил в игру, хотя и без особых проблем. Ариас классной передачей нашел голову Калинича, а тот пробил прямо в руки Андрея.

После стартового натиска "матрасников" игра немного успокоилась, а Облак и Лунин практически не имели возможностей, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Хозяева без особого успеха стреляли издали. Сначала Томас серьезно промахнулся с линии штрафной, а затем Лунин парировал слабый удар Гризманна, который даже не попадал в створ.

Беззубый футбол обеих команд настолько надоел фанам, что уже через полчаса после начала игры на трибунах Ванда Метрополитно раздавался громкий свист недовольства. Затишье на поле было нарушено лишь в конце первого тайма, когда Атлетико и Леганес обменялись двумя полумоментами. Омеруо погасил пожар во вратарской гостей после удара Хименеса, а затем уругвайский центрбек отличился уже вблизи собственных ворот, прервав фактически голевую передачу Эрасо на Бретвейта.

В перерыве матча Симеоне сделал двойную замену, что почти мгновенно принесло "матрасникам" желаемый результат. Сауль заменил Солано, а Лемар – Гризманна. На 50-й минуте французский вингер отдал передачу на Корреа, которого бессмысленным фолом остановил Омеруо в собственной штрафной. Матеу Лаос без раздумий назначил пенальти в ворота "пепинерос", который взялся выполнять Сауль. Испанец пробил слабо и бесхитростно в левый от Лунина угол, однако наш голкипер парировал сферу перед собой, а Ньигес со второй попытки добил мяч в сетку.

На 53-й минуте Томас снова приложился издали, а мяч после рикошета от игрока Леганеса попал в перекладину. Лунин эффектно взлетел в воздух, но шансов достать сферу просто не было. А вот уже на 62-й минуте Андрей реально поразил своим сейвом после удара Лемара со штрафного. Наш вратарь кончиками пальцев перевел мяч в ближнюю стойку. Браво!

После забитого мяча команда Симеоне уже особо не напрягалась и спокойно довела дело до победы. "Леганес" даже больше контролировал мяч, однако не получал от этого никаких дивидендов. Облак только раз вступил в игру, справившись с дальним ударом Ньйома. В итоге "матрасники" набрали 56 очков и сократили отставание от Барселоны, которая сыграет позже, до 4-х пунктов. Леганес Лунина и Кравца остался на 13-й позиции – 33 очка.