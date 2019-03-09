Атлетико – Леганес – 1:0 – видео гола и обзор матча, в котором Лунин парировал пенальти и совершил суперсэйв

Атлетико победил Леганес в 27 туре Примеры (1:0). Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Леганес.

Атлетико принимал Леганес в 27 туре Ла Лиги. В составе гостей 90 минут на поле провели 2 украинца – Андрей Лунин и Василий Крвець.

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Первый совершил несколько эффектных сейвов и отбил пенальти от Сауля, правда тот самый Сауль был первым на добивании и сделал счет 1:0, именно так и завершился поединок.

Этот пенальти стал четвертым отраженным 11-метровым подряд в карьере Андрея Лунина. Украинец отразил 4 из 5 пенальти в игровое время, а также 6 из 13, если считать с послематчевой серией 11-метровых.

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