Кубок Азії, 2 тур групового етапу

Група F

Оман – Таїланд – 0:0

Киргизстан – Саудівська Аравія – 0:2

Голи: Канно, 35, Аль Гамді, 84

Вилучення: Акматов, 9, Мерк, 52 (обидва – Киргизстан)

Оман і Таїланд розписали нульову нічию, яка обом залишає реальні шанси пройти у плей-офф. Першим в останньому турі потрібно обігрувати Киргизстан з якомога більшим рахунком, а другі з 4 очками майже забезпечили собі прохід далі.

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Саудівська Аравія на тлі усіх скандалів і конфліктів виконала завдання-мінімум. Підопічні Роберто Манчіні набрали 6 очок і гарантували собі вихід з групи. Киргизстан вийшов не грати у футбол, а калічити. Акматов та натуралізований німець Кімі Бьорн Мерк отримали прямі червоні за звірячі підкати на початку кожного з таймів.

Саудівська Аравія спокійно скористалася чисельною перевагою. Кумедним вийшов другий м'яч "соколів". Кіпер киргизів Токотаєв відбив собі у ворота дальній постріл Аль Гамді. У останньому турі Оман (1 очко) зіграє проти Киргизстана (0), а Таїланд (4) спробує поцупити у саудівців (6) першу сходинку.

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