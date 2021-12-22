В подписании 25-летнего футболиста сборной Алжира, играющего за Дженоа на правах аренды с правом выкупа, заинтересован Сассуоло, утверждает TuttoMercatoWeb.

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По информации источника, "нероверди" готовы предложить генуэзцам обмен на своего защитника Гиоргоса Кирьякопулоса, который не может похвастаться стабильным местом в стартовом составе. Не исключено, что в Фаресе Сассуоло видит замену для Жереми Бога, который зимой покинет команду.

Следует заметить, что Мохамед Фарес был одним из лидеров Дженоа, пока в середине октября не получил травму. В нынешнем сезоне алжирец успел сыграть 7 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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