"Андрей Николаевич сейчас работает в Дженоа, потому что он отдал очень много итальянскому футболу, его очень уважают в этой стране. Плюс, что очень важно для тренера, он сделал хорошую карьеру как наставник национальной сборной. В него поверили и сейчас он работает там .

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Плюс Андрей очень хорошо разговаривает на итальянском. Я смотрел несколько матчей и посочувствовал Андрею Николаевичу. Сейчас, конечно, очень трудный период для него. Пожелал ему удачи, но будет очень непросто. Главное, чтобы руководители, которые все это видят, дотянули до периода, когда можно усилить команду. Сейчас очень трудно что-то слепить, особенно когда он играет почти все матчи с лидерами.

Трудно наладить какую модель игры, потому что сейчас футболисты видят, что есть что-то новое, есть улучшение, но нет результата – это проблема. Хотя я уверен, что футболисты довольны работой с Андреем Николаевичем. Я не видел раньше Дженоа, но, по-моему, качества футболистов не хватает", – рассказал Ребров в эфире Бомбардир.

Напомним, в 7-ми матчах под руководством Шевченко "грифоны" набрали всего 2 очка и ушли на рождественскую паузу в зоне вылета.

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