У підписанні 25-річного футболіста збірної Алжиру, який грає за Дженоа на правах оренди з правом викупу, зацікавлений Сассуоло, стверджує TuttoMercatoWeb.

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За інформацією джерела, "нероверді" готові запропонувати генуезцям обмін на свого захисника Гіоргоса Кір'якопулоса, який не може похизуватися стабільним місцем у стартовому складі. Не виключено, що у Фаресі Сассуоло бачить заміну для Жеремі Бога, який взимку покине команду.

Варто зауважити, що Мохамед Фарес був одним із лідерів Дженоа, поки в середині жовтня не отримав травму. У нинішньому сезоні алжирець встиг зіграти 7 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.

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