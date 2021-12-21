Для пересічного вболівальника зустріч у Генуї між Дженоа та Аталантою була прохідною. Команда з передостанньої позиції в турнірній таблиці, яка не виграла жодного з останніх 15-ти матчів у Серії А, приймала представника топ-4 – для Італії та всього світу хід цього поєдинку був зрозумілим ще до стартового свистка. Втім, для України ця гра стала особливою, адже "грифонів" очолює наш Андрій Шевченко, а в основі бергамасків вийшов Руслан Маліновський.

Дженоа – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Серії А – Шевченко приймає Маліновського

Перший тайм у виконанні Дженоа нічим не здивував. Господарі вийшли у звичній для себе схемі 3-5-2 й зосередились на обороні, огризнувшись всього одним дуже неточним ударом Екубана з лінії штрафного – м'яч відправився кудись в район кутового прапорця. "Грифони" намагалися працювати максимально щільно, не гребуючи тактичними фолами, але від моментів біля власних воріт такий футбол не врятував.

Аталанта одразу захопила ініціативу, ледь не відкривши рахунок не 5-й хвилині внаслідок класної передачі Маліновського з флангу в центр штрафного. На жаль для гостей, Міранчук не зміг обробити м'яч, але на 7-й хвилині він компенсував помилку своєчасним проникним пасом на правий край карного майданчика – Сапата опинився прямо перед Сірігу й потужно пробив! Голкіпер врятував Дженоа. Ще через 6 хвилин Маліновський видав хороший пас на периметр штрафного, а Сапата вистрілив з розвороту. Вище воріт!

Міранчук, Маліновський і Сапата явно виділялися у першому таймі. На 21-й хвилині слов'янська парочка могла організувати гол, однак Міранчук все запоров – Льоха після подачі Руслана підхопив м'яч на межі воротарського майданчика, але з мінімальної відстані росіянин пробив у небо! Щоправда, йому сильно заважали, та і руками він собі підіграв. На 32-й же Олексій зачепився за простріл Сапати й метрів з 10-ти перевів м'яч на лівий край штрафного під удар Дзаппакості – втім, Стураро в останню мить вибив сферу в підкаті.

Поступово тиск Аталанти почав вилітати в трубу. В останні 15 хвилин моментів не виникало, та і загалом гра виглядала нудно. На перерву команди пішли за нулів на табло, однак Сапата покинув поле трохи раніше – через пошкодження колумбійця довелся випускати Мурієля. У роздягальні Джан П'єро Гасперіні ще й замінив Фройлера на Де Роона.

На початку другого тайму змісти гри не змінився. Дженоа сиділа в глухій обороні (хоча зрідка команда вибігала в контратаки без завершення), а Аталанта тиснула – втім, моменти створювались натужно. Найнебезпечніший гості провели на 48-й хвилині, коли Коопмейнерс потужно вистрілив з дистанції у лівий кут. Сірігу парирував у центр штрафного, де стояв Маліновський, але підлаштуватись для добиванні Руслану не вдалося. Також можна пригадати замикання навісу Хатебура у виконанні Руслана та дальній удар Дзаппакости, однак ці спроби виявились вкрай неточними.

Дженоа ближче до 60-х хвилин ще й почала виходити в контратаки 2-в-2 та огризатись перспективними закиданнями за спини захисників. До моментів справа не доходила, але бергамаскам терміново треба було вносити корективи у гру. Джан П'єро Гасперіні на 65-й хвилині вирішив оновити слов'янську зв'язку – замість Міранчука й Маліновського на поле вийшли Ілічіч та Пашаліч. Андрій Шевченко оперативно парирував цей хід заміною Крішіто на Гільйоне, а на 72-й хвилині він ще й кинув у бій легендарного Пандева.

Перестановки не пішли на користь Аталанті. Свіжі футболісти розчинилися у грі, не створюючи нічого цікавого. У Ілічіча можна пригадати тільки перспективне вривання на правий край штрафного з ударом у ближній кут, однак при пострілі Йосіп оступився, пробивши дуже неточно.

Лишень в ендшпілі зустрічі "Богиня" почала створювати щось конкретне. Так, на 82-й хвилині Джімшіті замкнув подачу Паломіно на лінію воротарського (м'яч пройшов над поперечкою), а на 84-й Мурієль обіграв суперника й вистрілив з меж півкола – удар виявився невдалим. На 86-й свіжий Пікколі пробив головою з близької дистанції, але вийшло точно в руки Сірігу.

На 88-й Андрій Шевченко провів подвійну заміну, випустивши Меледжоні та Ернані. На свіжих ногах генуезці зуміли провести кілька кутових і вилетіти в одну контратаку (Ернані не зміг загострити її), а от навала бергамасків на штрафний господарів нічим цікавим не завершилась. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Сенсація у Серії А!

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд