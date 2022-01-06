Сассуоло расписал ничью с Дженоа (1:1) в рамках 20-го тура Серии А. Читайте обзор матча на "Футбол 24".

Андрей Шевченко успел к матчу одолеть коронавирус и вернулся на скамейку запасных. У украинского специалиста было много кадровых потерь, но жаловаться на что-то в противостоянии с Сассуоло не приходится. Лазарет "нероверди" насчитывал десяток футболистов, запас хозяев сегодня состоял из юношей.

Проблемы с составом не помешали Сассуоло захватить инициативу. Команда Шевченко отдала мяч (владение стабильно держалось в пределах 20%) и села в оборону. Дженоа удалось забить быстрый гол. Хефти бросил аут, Экубан зацепился за мяч в штрафной и отпасовал на Дестро, а капитан забил шикарным ударом пяткой!

Поведя в счете, Дженоа со спокойной душой вернулась в окопы на собственной половине. Гости с переменным успехом удерживали Сассуоло. "Нероверди" часто вынуждены были бить издалека, но некоторые атаки доводили до острого завершения. Супершанс после подачи с фланга упустил Дефрель. В первом тайме Сассуоло тотально перестрелял Дженоа – 12:2 по ударам.

Сразу после перерыва Дефрель еще раз простил, не реализовав выход один на один с Сиригу. В составе Дженоа похвалы заслужил новичок Хефти. Швейцарский фулбек все вычищал на правом фланге – 6 удачных отборов. Однако давление Сассуоло было настолько мощным, что концентрации не хватило и ему. Хефти не успел накрыть прострел, мяч попал к Берарди, а тот сравнял счет.

Сассуоло продолжал давить с надеждой вырвать победу. Снова тотальное доминирование (16:2 по ударам), но без голов. Дефрель продолжал транжирить моменты, Берарди не мог прицельно пробить, а Сиригу стоял стеной на защите ворот Шевченко.

Дженоа выстояла ничью и второй раз подряд набрала очки (перед Рождеством была ничья с Аталантой). Команда Андрея Шевченко осталась в зоне вылета – 12 баллов и предпоследнее место.

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