Сассуоло расписал ничью с Дженоа в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко быстро вышла вперед. Это Маттиа Дестро забил роскошный гол, замкнув прострел с фланга ударом пяткой. На это Сассуоло ответил не менее изысканным ударом Берарди в начале второго тайма.

Шевченко второй раз подряд набрал очки у Серии А – изысканный гол принес Дженоа тяжелую ничью с Сассуоло

Дженоа набрала уже 12 очков, но осталась предпоследней в турнирной таблице. Сассуоло не побеждает уже три матча подряд, оставаясь тринадцатым.