Шевченко сдал отрицательный тест в преддверии матча Дженоа в Серии А
Главный тренер генуэзцев Андрей Шевченко собирается помочь команде в ближайшем поединке.
45-летний украинский специалист сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
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Болезнь у Шевченко обнаружили еще 28 декабря, когда он находился в Лондоне. Наставник "грифонов" провел 10 дней на изоляции, а результаты последнего тестирования позволили лететь в Италию.
Очевидно, Андрей вернется на тренерский мостик в матче 20-го тура Серии А против Сассуоло, который запланирован на 6 января, начало в 17:30.
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