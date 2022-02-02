К "орлам" присоединились Димитрий Каменович и Жоване Кабрал, но ни одну из этих кандедатур не согласовали с тренерским штабом.

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По информации Rai Sport, Сарри, как и прошлым летом, блокировал переход Каменовича, однако серб таки оказался на Стадио Олимпико. Ситуация с Кабралом еще сюрреалистичнее. В двух матчах, предоставленных тренеру для просмотра, форвард вовсе не выходил на поле.

Такое поведение руководства не на шутку разозлило 63-летнего специалиста. Сарри и его ассистенты могут даже прекратить сотрудничество с Лацио, куда они пришли только прошлым летом. Первую половину сезона "орлы" завершили на 8 месте турнирной таблицы Серии А.

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