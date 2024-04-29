Руслан Малиновский продолжает находиться в клубном лазарете. Трудно сказать, что у команды все в порядке с результатами, ведь одна победа за семь матчей – это не очень хорошо. Однако турнирное положение у Дженоа великолепное. Чего не скажешь о Кальяри, который лишь на три очка опережает зону вылета.

Подопечные Клаудио Раньери в последнее время демонстрируют лучшие результаты, к тому же в первом круге победили "грифонов". Сегодня все это не имело значения. Хозяева на удивление легко разобрались с островитянами.

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За половину первого тайма Дженоа организовала себе перевес в два мяча, воспользовавшись провалами в обороне. Идентичный эпизод случился и после перерыва, когда забивал Гудмундссон. По игре Кальяри отнюдь не заслуживал поражения с таким счетом, но Дженоа сегодня очень эффективно наказывала за ошибки.

Благодаря этой победе "грифоны" набрали уже 42 очка и официально гарантировали себе место в Серии А на следующий сезон. В активе Кальяри на десять зачетных пунктов меньше.