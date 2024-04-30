"Для всех участников полуфинала любой результат, кроме победы, станет разочарованием. Конкретно это противостояние будет похоже на четвертьфинальное с Барселоной. Но мы постараемся выиграть эти матчи благодаря своему футболу. Мы не станем отсиживаться в обороне – думаю, как и Дортмунд. Поэтому я жду зрелища и голов. Нас считают фаворитами противостояния? Журналисты ничего не понимают в футболе.

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Возможность оформить требл? До конца сезона остался месяц, а мы все еще участвуем во всех соревнованиях. Нам придется управлять этими эмоциями, справляться с давлением, быть амбициозными. Мы не можем начать рассматривать давление как угрозу. Мы продемонстрировали большой прогресс, но по-прежнему можем стать ещё лучше.

У всех команд есть слабые стороны, но я всегда считаю, что моя команда лучшая. Мы не идеальны, мы проигрывали матчи в этом сезоне, но наша цель – проводить матчи, в которых мы являемся лучшей командой. Если нам удастся задать темп игры и изолировать Боруссию от мяча, мы создадим ей проблемы.

Надеюсь, игра с Барселоной сняла бремя с наших плеч. Мы сделали то, чего еще никогда не делали: вышли в следующий раунд после поражения в первом матче дома. Однако я достаточно опытен, чтобы знать, что завтра это не будет иметь никакого значения", – цитирует Энрике GFFN.

Матч Боруссия Д – ПСЖ состоится в среду, 1 мая.

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