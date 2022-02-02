"Ласкаво просимо", – написала пресс-служба Сампдории к фото Владислава Супряги в форме генуэзцев.

Супряга получил в Сампдории звездный номер с украинским следом

Украинский форвард будет защищать цвета итальянского клуба на правах аренды до конца сезона, Сампдория также владеет правом первоочередного выкупа Владислава.

После 23 туров Серии А Сампдория расположилась на 16-й строчке. В нынешнем сезоне Супряга провел 6 матчей, но результативными действиями не отличался.

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