Сампдория презентовала Супрягу на украинском языке
17:37 - Читати українською
Владислав Супряга официально перебрался в Италию.
"Ласкаво просимо", – написала пресс-служба Сампдории к фото Владислава Супряги в форме генуэзцев.
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Украинский форвард будет защищать цвета итальянского клуба на правах аренды до конца сезона, Сампдория также владеет правом первоочередного выкупа Владислава.
После 23 туров Серии А Сампдория расположилась на 16-й строчке. В нынешнем сезоне Супряга провел 6 матчей, но результативными действиями не отличался.
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