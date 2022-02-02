До "орлів" приєдналися Дімітріє Каменовіч та Жоване Кабрал, але жодну з цих кандедатур не узгодили з тренерським штабом.

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За інформацією Rai Sport, Саррі, як і минулого літа, блокував перехід Каменовіча, однак серб таки опинився на Стадіо Олімпіко. Ситуація з Кабралом ще більш сюрреалістична. У двох матчах, які тренеру надали для перегляду, форвард зовсім не виходив на поле.

Така поведінка керівництва не на жарт розлютила 63-річного фахівця. Саррі та його асистенти можуть навіть припинити співпрацю з Лаціо, куди вони прийшли лише минулого літа. Першу половину сезону "орли" завершили на 8-му місці турнірної таблиці Серії А.

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