Ювентус и Сарри согласовали досрочный разрыв контракта, экс-тренер туринцев подписал соответствующие бумаги, сообщает Sport Mediaset.

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Руководство "Старой синьоры" уволило итальянского специалиста с поста тренера еще летом, но у Сарри еще оставался один год работы по контракту. Туринцы не хотели платить компенсацию за разрыв соглашения, поэтому процесс прекращения сотрудничества затягивался. На каких условиях Сарри де-юре покинул Турин – не сообщается.

Напомним, сейчас главным тренером Юве является легенда итальянского футбола Андреа Пирло.

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