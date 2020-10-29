Сарри согласовал разрыв контракта с Ювентусом
Маурицио Сарри наконец-то может начать поиски нового места работы.
Ювентус и Сарри согласовали досрочный разрыв контракта, экс-тренер туринцев подписал соответствующие бумаги, сообщает Sport Mediaset.
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Руководство "Старой синьоры" уволило итальянского специалиста с поста тренера еще летом, но у Сарри еще оставался один год работы по контракту. Туринцы не хотели платить компенсацию за разрыв соглашения, поэтому процесс прекращения сотрудничества затягивался. На каких условиях Сарри де-юре покинул Турин – не сообщается.
Напомним, сейчас главным тренером Юве является легенда итальянского футбола Андреа Пирло.
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