Фавориты группы Динамо удачно стартовали в турнире. Ювентус вывез из Украины победу над киевлянами, а Барселона разгромила Ференцварош Сергея Реброва. Сегодняшний матч рассматривался началом борьбы за первое место в квартете. Вывески "Месси против Роналду" не получилось – португалец не успел одолеть коронавирус.

Динамо – Ювентус: Луческу не использовал супершанс в ЛЧ – 2 главных позитива, неожиданный прогресс и 4 разочарования

Барселона уже на первой минуте получила супершанс. Демираль ошибся с передачей и вывел Месси на собственные ворота – удар аргентинца заблокировали. Через несколько мгновений гости создали еще две роскошные возможности. Ювентус чудом отскочил: с выстрелом Пьянича справился Щенсны, а добивание Гризманна взяла на себя штанга. "Старая синьора" также ошибалась в своих владениях. Пьянич подарил мяч Кулусевски, но молодой швед не сориентировался.

Каталонцы все же повели в счете, когда Месси перевел мяч с левого фланга на правый, а Дембеле вышел на ударную позицию и с помощью рикошета от Кьезы поразил ворота. Ювентус через минуту забил ответный мяч – Мората воспользовался пасом Куадрадо и затолкал мяч в сетку. Однако арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Барселона играла значительно лучше: контролировала ситуацию, грамотно оборонялась и опасно атаковала. Месси обыгрался с Гризманном, получил пас пяткой, но пробил ужасно – вяло и неточно. В очередной стремительной атаке расточительством занимался уже не Лео. Месси снова оказался с мячом в чужой штрафной и создал момент для Дембеле. Усман затянул с ударом и не переиграл Щенсны, после чего отдал Гризманну. Однако и второй француз нормально не пробил.

Ювентус тем временем не мог придумать ничего острого впереди – гости легко нейтрализовали инертные атаки. Куадрадо и Мората организовали еще один гол (первый прострелил, второй замкнул), но судьи снова зафиксировали офсайд.

После перерыва ситуация не изменилась. Барселона доминировала, не выпуская соперника за центр поля. Но первый же выход "бьянконери" в атаку завершился голом. Правда, незасчитанным... Мората в третий раз забил из офсайда! На этот раз лайнсмен не поднял флажок, но VAR показал положение вне игры. Комбинация от Кьезы и Куадрадо прошла зря. Космический нефарт Мораты!

Morata hat-trick of offside goals pic.twitter.com/7hMVP8HRJ6 — Galu (@PSGalu) October 28, 2020

Барса продолжала хозяйничать во владениях Щенсны, однако Месси бил неточно, а его партнеры терялись и затягивали с ударом. Где-то блокировала оборона туринцев, где-то Гризманн не мог реализовать выход один на один. Несмотря на все усилия Месси, счет оставался "скользким". Ювентус пытался отыграться, но выстрелы Кулусевски и Рабйо даже выстрелами не назовешь – Нету не пришлось вступать в игру.

В компенсированное время Барселона забила второй гол (а перед тем осталась в большинстве после удаления Демираля). Фати заставил Бернардески сфолить в штрафной и заработал пенальти. Месси реализовал 11-метровый. Каталонцы победили, набрали 6 очков и возглавили группу Динамо. Ювентус с 3 баллами идет вторым. У киевлян и Ференцвароша – по одному пункту.

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