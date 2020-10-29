Ювентус та Саррі узгодили достроковий розрив контракту, екс-тренер туринців підписав відповідні папери, повідомляє Sport Mediaset.

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Керівництво "Старої синьйори" усунуло італійського фахівця з посади тренера ще влітку, але у Саррі ще залишався один рік роботи за контрактом. Туринці не хотіли платити компенсацію за розрив угоди, тому процес припинення співпраці затягувався. На яких умовах Саррі де-юре покинув Турин – не повідомляється.

Нагадаємо, наразі головним тренером Юве є легенда італійського футболу Андреа Пірло.

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