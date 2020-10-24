"Мне трудно говорить об этом. Сарри не доверял игрокам, и меня это также касалось. Стыдно, когда ты неправильно оцениваешь людей. Каждый игрок в раздевалке Ювентуса всегда давал и всегда будет давать максимум для клуба и для команды. Вы можете не согласиться с одним или двумя игроками, но это никогда не повлияет на их преданность. Каждый хочет победить. Они невероятные профессионалы, которые хотят достигать целей.

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Впрочем, если тренер ставит это под сомнение, то той искры, о которой говорит президент, не бывает. Никто не сомневается в качествах Сарри как тренера, но была такая проблема. В конце концов, мы все же добыли еще одно Скудетто, которое никогда нельзя воспринимать как должное", – рассказал Пьянич в интервью Tuttosport.

Напомним, Ювентус уволил Сарри всего через год после назначения летом 2019-го. Пьянич также покинул туринцев, перебравшись в Барселону.

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